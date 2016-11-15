Транспортне сполучення досі ускладнене з 53 селами на Прикарпатті

Прикарпаття продовжує оговтуватись від недільної негоди, внаслідок якої випало понад півметра снігу.

Так за повідомлення ТУ ДСНС в області, до тепер ускладнене транспортне сполучення з 53 сільськими населеними пунктами, пише Фіртка.

Зокрема: Галицький р-н – 3; Городенківський р-н – 16; Коломийський р-н – 5; Косівський р-н – 16; Снятинський р-н – 5; Тлумацький р-н – 4; Тисменицький р-н – 4.

Відсутнє електропостачання у 2 населених пунктах повністю та в 20 – частково.

З метою надання допомоги в ліквідації наслідків ускладнення погодних умов в районах області працюють оперативні групи райвідділів та оперативна група Управління ДСНС в області.