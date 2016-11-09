Трамп переміг на виборах у США

Кандидат від республіканської партії Дональд Трамп виграв президентські вибори у США та став 45 лідером країни.

Трамп набрав 270 голосів виборщиків, його опонентка Гілларі Клінтон від демократів набрала 215 голосів, повідомляє Громадське.

Під час виступу у своїй штаб-квратирі Трамп повідомив, що Гілларі Клінтон подзвонила йому і визнала поразку.

“Гілларі працювала довго і тяжко. Нині час для розділеної Америки об’єднатися — для демократів і республіканців”, — сказав він.

“Я обіцяю кожному громадянину, що буду президентом усіх республіканців. Для усіх, хто обрав не підписувати мене, я чекаю на ваші поради і допомогу, щоб ми могли працювати для нашої країни”, — додав Трамп.

Він наголосив, що буде співпрацювати з усіма країнами світу.

«Ми будемо працювати з усіма країнами, які хочуть з нами працювати. У нас будуть прекрасні відносини”, — сказав він.

Також Трамп пообіцяв збільшити кількість робочих місць в країні.

“Наша кампанія була не виборчою гонкою, а рухом американців усіх релігій і етнічних груп, які хочуть щоб уряд працював для всіх людей і я робитиму це для них“, — додав він.

Дональд Трамп — американський бізнесмен-мільярдер, відомий в суспільстві своїм відвертим стилем спілкування і екстравагантним способом життя, які особливо не псують його імідж успішної і цілеспрямованої людини.

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