Топ-менеджер ковбасної індустрії. ФОТО

Про Василя Мацьківа, керівника фермерського господарства “ДелСо” (скорочено “Делікатеси Сопова”), одного з найуспішніших “ковбасників” Коломийщини нічого не чув хіба що запеклий вегетаріанець. Ковбасними виробами та м’ясними делікатесами Мацьківа ласують усі – від маленьких діток до пенсіонерів.

Фірма “ДелСо” поставляє свою продукцію в усі садочки міста й усі школи. Не відаємо, як цьому підприємцеві вдалося завоювати собі першість у поставках – такі бізнесові тонкощі відносяться до сфери “внутрішньої політики” господарства.

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Підприємство виготовляє понад 100 видів м’ясної продукції, фактично, усе, що з м’яса можна виготовити. Це різноманіття реалізується в торгових точках як нашої області, так і Буковини й Закарпаття. Разом з тим, слід визнати, що реалізація продукції за два останні роки відчутно зменшилася. На те є багато причин.

Василь Мацьків оволодів своєю справою досконало. А як усе починалося? З чого починалося?

Підприємливу жилку в собі чоловік виявив, мабуть, ще навчаючись на економічному факультеті Чернівецького університету.

“Відтак була праця на будовах у Сибіру, багато дечого було, але не хочу вас утомлювати, – звужує радіус розмови пан Василь. – У 1993-му ми з дружиною заснували торгову фірму з продажу цукерок. Біля ратуші орендували приміщення під магазин “Цукерня”. А, власне, м’ясною продукцією почали займатися від 1996-го року, орендуючи в Коломиї приміщення для виготовлення ковбас. Починали з 5 – 6 видів. Я часто їздив у Польщу за досвідом аж допоки не навчився виготовляти кращий продукт. Сподіваюся, ви не купуєте польське м’ясо? А чому?..”.

У 2000 році Василь Мацьків з дружиною та сином відкрили в Сопові цех з виготовлення ковбас. Закупили на кредитні кошти обладнання, найняли працівників, у їхньому числі фахового технолога з вищою освітою і запустили процес на широку ногу.

Сьогодні, не зважаючи на спад реалізації продукції, на підприємстві працює до 20 робітників.

Має “ДелСо” три торгові точки в Коломиї, одну в Отинії, на стадії відкриття – в Івано-Франківську. Постійні й надійні клієнти – два супермаркети у Коломиї.

Цікавимося секретом успіху Василя Мацьківа. Підприємець нічого особливого сказати не може, окрім запевнення у строгому дотриманні усіх стандартів та технологічних процесів. Щоразу після виготовлення продукту сам хазяїн та його син дегустують ковбаси.

“Але найкращим дегустатором є моя внучка, – зізнається. – Вона полюбляє прибігти в цех і вкусити шматок сосиски. За її реакцією ми бачимо, чи продукт вдався на всі 100, чи на 99 відсотків… А якщо серйозно, то якість повинна бути стовідсоткова. За нею, за якістю, стежать лабораторії в Коломиї та обласному центрі. Нас, виробників м’ясної продукції, перевіряють найретельніше”.

“Чому споживачі надають перевагу саме Мацьківу, хоч на Коломийщині працюють чимало виробників ковбаси і всіх перевіряють ретельно?” – запитуємо у пана Василя.

– А чому борщ з однаковими інгредієнтами й однаковим технологічним процесом має різний смак у різних кухарок?..

Справді, про смаки не сперечаються. Психологія споживача формується іноді незбагненним чином. Найбільше Мацьківи бояться зробити один хибний крок. Бо маленька похибка в торгівлі може мати непоправні наслідки у жорсткому світі конкуренції. Однак, багаторічний досвід – то є велика сила.

Василь Мацьків має ще купу обов’язків. Він є головою ради Асоціації економічного розвитку Коломийщини, головою Федерації волейболу Коломийщини. Захоплюється лижним спортом, нехай і на аматорському рівні. А найголовніше – він бере найактивнішу участь у вихованні двох внучок.

Тепер про несподіване і дуже приватне. Коли ми вже прощалися з паном Василем, у нього заграв у кишені телефон. Приклавши апарат до вуха, чоловік возсіяв: “Можете мене привітати, – щойно в мене народився внук!”.

Андрій МАЛАЩУК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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