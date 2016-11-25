Тіна Кароль приміряла традиційне весільне вбрання Великого Ключева, якому понад 200 років....

Тіна Кароль приміряла традиційне весільне вбрання Великого Ключева, якому понад 200 років. ФОТО

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Тіна Кароль приміряла на себе традиційне весільне вбрання нареченої XIX ст. з Великого Ключева, що на Коломийщині.

Фотосесія відбулася в рамках проекту “Щирі”, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Туристичне Прикарпаття.

Don Yapon

“Це святкове вбрання нареченої Івано-Франківської області, а якщо точніше – нареченої з села Великій Ключів. Такий вінок з гусячого пір’я робили тільки там: його оздоблювали пайєтками та обгортками від цукерок.

Особливістю цього образу є запаска. В багатьох селах Івано-Франківщини були парні запаски: одна позаду, інша спереду, – у цьому вбранні передньої запаски немає, замість неї – хустка.

Хустки у той час були досить дорогі і вважалися приданим. Ми відтворювали конкретну фотографію, але насправді була традиція одягати багато хусток, одна поверх іншої. Чим іх більше, тим заможніша наречена. Ця традиція стосується і прикрас. Намиста на Тіні аутентичні: коралі, перли, бісерні силянки – все оригінали XIX сторіччя”, – розповіли організатори проекту.

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