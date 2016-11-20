Тіло 14-річної британки, яка померла від раку, піддали замороженню, щоб у майбутньому повернути до життя. ВІДЕО

Тіло 14-річної британки, яка померла від раку, піддали замороженню, щоб у майбутньому...

У Великій Британії жваво обговорюють тему кріогенної консервації тіла. Вона сколихнула науковий та медичний простір після того, як невиліковно хворій на рак 14-річній британській дівчині вдалося домогтися у суді права на замороження свого тіла після смерті з метою його можливого повернення до життя у майбутньому за умови винайдення ефективного лікування недугу.

Ім‘я юної британки, згідно з її волею, не розголошується.

Адвокат померлої дівчини Зое Флітвуд: “Їй було 14. Її переповнювало бажання жити. Вона була розумною, гарно висловлювала свої думки. Вона була впевненою у собі, досконало знала той процес, якого прагнула. Їй вдалося переконати мене, а також суд у своїй здатності й спроможності ухвалювати такі рішення.”

Мати 14-річної британки підтримала її рішення. Натомість батько виступив проти. Тому справу довелося розглядати суду, повідомляє Euronews.

Нині медики і науковці сперечаються щодо етичного й морального боку кріоконсервації померлих.

Доктор Еллі Кеннон: “Нікому з нас невідомо, що станеться з цією дівчиною за 100 років. І я маю на увазі не лише кріоконсервацію, але і те, чи буде можливо повернути її до життя. Це — з галузі наукової фантастики. Гадаю, що невиправдані надії можуть стати набагато більшим ударом для її мами, якій, у жалобі, буде важко прийняти їх.”

Дівчина померла 17 жовтня, за тиждень її тіло переправили до Інституту кріоконсервації у Мічигані, створеному Робертом Еттінґером. Його останки після смерті 5 років тому також заморозили.

У наш час технології для успішного розморожування людей і повернення їх до життя ще не створені.