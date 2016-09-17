Ті, що завжди на варті: Україна відзначає День рятівника

Сьогодні, 17 вересня працівники аварійно-рятувальних служб відзначають професійне свято. Вперше день рятувальника в Україні відзначали в 2008 році. З того часу, вже вісім років, українці щорічно у вересні святкують День рятівника.

День рятівника святкують працівники: аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які брали участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та захищали життя і здоров’я людей, пише “Дзеркало Коломиї”.

Крім того, сьогодні українська православна церква вшановує ікону Божої Матері — “Неопалима купина”. Саме вона є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність пов’язана з ризиком і порятунком життя інших людей.