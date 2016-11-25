Теща подала апеляцію до Коломийського суду на ВІЛ-інфікованого зятя, який відсудив у неї онуку

Теща подала апеляцію до Коломийського суду на ВІЛ-інфікованого зятя, який відсудив у...

22 листопада 2016 року до Коломийського міськрайонного суду поступила апеляційна скарга від відповідачки пані Г. по справі за позовом особи С. до неї про відібрання дитини.

Нагадаємо, 9 жовтня 2014 року до Коломийського міськрайонного суду звернувся івано-франківець з позовом про відібрання і повернення дитини.

Судова метушня почалася після смерті дружини іванофранківця. Теща вирішила відсторонити батька від виховання дівчинки, тому що підозрює його в причетності до смерті своєї дочки. Крім цього, бабуся хвилюється, що він заразить внучку СНІДом. Жінка унеможливила спілкування зятя з внучкою, уклала угоду з адвокатом, щоб позбавити його батьківських прав.

7 травня 2015 року розгляд вищевказаної справи зупинено у зв’язку з позовом бабусі дитини, до особи С., батька дівчинки, про позбавлення батьківських прав та призначення опікуна, яка поступила на розгляд до Івано-Франківського міського суду.

16 лютого 2016 року Івано-Франківським міським судом у даному позові відмовлено.

22 березня 2016 року ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області на вищевказане рішення, апеляційну скаргу пані Г. відхилено.

16 червня 2016 року Вищий спеціалізований суд України залишив в силі рішення Івано-Франківського міського суду.

Після чого, Коломийський міськрайонний суд відновив провадження по справі та 11 листопада 2016 року прийшов до висновку про доцільність задоволення позову батька дитини.

Вчора Коломийський міськрайонний суд направив апеляційну скаргу бабусі на розгляд до Апеляційного суду Івано-Франківської області.