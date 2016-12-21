Телеведуча Ольга Фреймут знялася в російському серіалі

Українська телеведуча Ольга Фреймут знялася у російському серіалі.

Українська телеведуча Ольга Фреймут, уродженка міста Львів, знялась в епізодичній ролі в серіалі “Готель Елеон” для російського телеканалу СТС, передає “Дзеркало Коломиї“.

В той самий час, сіквел до популярного російського телесеріалу “Кухня” знімав новий рідний для Ольги Фреймут телеканал “1+1″ на замовлення російського телеканалу.

В Україні на 1+1 серіал пропонують показати в 2017 році, як спільну продукцію – в Росії прем’єра вже відбулася у листопаді цього року.

Також у Росії по франшизі виходить програма “Ревізорро”, яку колись під назвою “Ревізор” вела на “Новому каналі” Ольга Фреймут.

15 епізод телесеріалу “Готель Елеон” з українською телеведучою вже можна переглянути у мережі.