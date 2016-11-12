Телефонні шахраї ошукали 42-річного прикарпатця

Представившись працівником банківської установи, телефонний шахрай видурив 1900 гривень у довірливого прикарпатця.

До Івано-Франківського відділу поліції звернувся 42-річний місцевий мешканець із заявою про зникнення грошей з карткового рахунку. Чоловік розповів, що напередодні на його мобільний телефон подзвонив невідомий, який представився працівником служби безпеки одного з місцевих банків. Під час спілкування з потерпілим, зловмисник увійшов у довіру і шахрайським шляхом заволодів його коштами в сумі 1900 гривень, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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За цим фактом правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Причиною скоєння кіберзлочинів є те, що громадяни, при спілкуванні з невідомими особами, які представляються в основному співробітниками банків, торгових підприємств й поліцейськими, беззастережно довіряють їм: надають повні анкетні дані, номери сім-карток мобільних операторів, рахунки тощо, що працює на руку злочинцям.