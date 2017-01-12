Телефонні шахраї обдурили трьох мешканців Прикарпаття

До правоохоронців щодоби надходять повідомлення про шахрайства, від яких потерпають довірливі громадяни.

Зловмисники використовують різні схеми для видурювання у людей грошей, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області

Так, днями двоє мешканців Івано-Франківщини позбулись своїх коштів вже за досить поширеною схемою шахрайства. До потерпілих на мобільні телефони зателефонували невідомі особи, які представилася працівниками місцевого банку. Під час спілкування, увійшовши у довіру до своїх жертв, вони дізнались номери їхніх банківських карток, з яких пізніше зняли кошти в одного – у сумі 3000 грн., в іншого – 4250 гривень.

Того ж дня 3000 гривень, 500 доларів США та золоті вироби (кулон, підвіску, перстень та ланцюжок) втратила 78-річна пенсіонерка, жителька обласного центру. До потерпілої на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником місцевої поліції та під приводом уникнення відповідальності її сина, який нібито збив людину, запропонував заявниці залагодити питання “по мирному”. Аби допомогти синові, потерпіла зібрала грошові заощадження, золоті вироби та передала невідомомуі, котрий уже чекав жінку в під’їзді її будинку. Коли зрозуміла, що її обдурили, одразу ж звернулась до поліції.

Відомості про вищевказані факти внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають усіх можливих заходів, аби встановити особи зловмисників.