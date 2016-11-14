Тату-майстра, який жорстоко вбив студентку з Коломиї, засудили до довічного ув’язнення. ВІДЕО

Батьки 20-річної студентки з Коломиї Анни Павленко, яку жорстоко вбив тату-майстер в Умані, подали апеляцію на рішення Уманського міськрайонного суду, який засудив вбивцю їх дочки лише до 14 років ув’язнення.

14 років ув’язнення за жорстоке вбивство 20-річної студентки Анни Павленко родичі загиблої вважають надто м’яким покаранням. На рішення Уманського міськрайонного суду батьки вбитої студентки поскаржилися до апеляційного. Вимагають для Віталія Прокудіна, тату-майстра з одеського селища Любашівка, довічного ув’язнення, пише КУРС з посиланням на “Надзвичайні новини”.

Дівчина навчалася на четвертому курсі Уманського Державного педагогічного університету ім. П. Тичини. Її з перерізаним горлом у власній квартирі знайшли батьки.

Кат наніс своїй жертві щонайменше три удари електрошокером. Дівчина впала на підлогу, вбивця сів на неї зверху, дістав з рукава кухонного ножа і буквально зрешетив лезом її тіло.

Вислухавши всі сторони, судді ухвалили скасувати рішення Уманського міськрайонного суду та призначити вбивці найтяжче покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Наполегливість рідних і друзів убитої студентки дала бажаний результат. Тепер вбивця решту свого життя проведе за ґратами.