Таргани, діри в стінах та крадіжки: франківець розповів про будні в обласній дитячій лікарні. ФОТО

У соцмережах оприлюднено світлини та розповідь про перебування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, яку автор допису порівняв з тюрмою.

“Коротко про стан обласної дитячої лікарні.

Просто я вже не витримую перебування в цьому звіринці, таракани повсюди, діри в стінах з гіпсокартону, з яких вивалюються таргани, заклеюють аркушами паперу і уривками від шпалер, в туалеті фекалії повністю не змиваються, в умивальнику вода переважно холодна, іноді включають теплу.

Розеток в палаті теж нема, щоб зарядити свій гаджет, треба зайняти чергу, а потім сторожити щоб не спи*дили, вчора в сусідньому відділені вжа вкрали 2 телефони. якщо точніше то це неврологічне відділення хоть і лежу тут кілька днів, але враження незабутні…

Сьогодні викинув цілий пакет з їдою, і тарганами кароч дітки краще не хворійте, тут як в тюрмі, для мене тут на данний час всі розваги – це книги і сон. додому або на вулицю також категорично заборонено”.