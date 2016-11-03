Тарас Прохасько у Коломиї: “Я є непоправним оптимістом”. ФОТОРЕПОРТАЖ

Тарас Прохасько у Коломиї: “Я є непоправним оптимістом”. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Сковородинівський образ письменника з Івано-Франківська Тараса Прохаська, його спосіб мислення і спосіб висловлюватися завжди забезпечує йому аудиторію для спілкування. Не бракувало охочих послухати цього виразного представника “Станіславського феномену” й у Коломиї в Музеї писанки, пише “Дзеркало Коломиї”.

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Don Yapon

Прохасько балакав легко, змістовно й правдиво, зовсім не турбуючись про ефект сказаного. Говорив про себе, свої рефлексії, а найважливіше – про своє відчуття цінності кожної миті прожитого досвіду.

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Направду, здається, що таких людей важко вивести з рівноваги. Імунітет від зовнішніх негативних подразників? Десь майже так. Тарас Прохасько свідомий своєї успішності в літературі. Його книжки видаються тисячними накладами, перекладаються іншими мовами. Він не женеться за найновішими віяннями, не грає на публіку. Він фіксує кожну мить життя.

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На запитання, що слід читати, письменник пояснив, що немає обов’язкових книжок. Обов’язковим є читання і знаходження “своєї книжки і свого автора”. Письменник створює вібрацію певної частоти і хтось ту вібрацію вловлює, хтось – ні. Читач прагне побачити в письменникові відгомін власного досвіду, власних думок, тільки майстерніше висловлених. Так він розширює свій горизонт світовідчуття.

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Запитували в гостя, кому він би не рекомендував читати свої книжки. “Тим, які все знають. А також тим, котрі на другий поверх воліють підійматися ліфтом, а не власними ногами…”.

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Висловився Прохасько на ризиковану тему про “норму” в поведінці й у літературі: “Моя бабця, котра вчилася у Відні і слухала лекції самого Фройда, мала відвагу стверджувати, що “нема нікого нормального”. Звісно, це не означає вседозволеності. Наприклад, я б ніколи не написав такого, що могло б когось образити. Свобода – це внутрішня дисципліна”.

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Цікаво розмірковує письменник і про сенс життя. Біологічна освіта багато дечому його навчила. “Часто, мандруючи Карпатами, спостерігаю за різними рослинами. Декотрі не несуть людині жодної користі і на вигляд – ніякі. Тобто, людині вони не потрібні. Але ж чомусь вони ростуть. Значить, є у тому невідомий нам сенс. Нема під сонцем нічого випадкового. Тому я є непоправним оптимістом по житті”.

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Одна з найчитабельніших книжок Прохаська називається “Інші дні Анни”. Хто така Анна, – запитували в автора. “Анна – це узагальнений образ жінки. Це ім’я є найдавнішим у людській історії. Повнота звучання цього слова зачаровує. Його можна вимовляти як на видиху, так і на вдиху. Не знаю милозвучнішого слова. Нема жодного такого ж гарного чоловічого ім’я. Бо основа і оправдання світу – це жінка. Чоловіки роблять вчинки, а жінки роблять життя”.

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Андрій МАЛАЩУК

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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