Тарас Гальчук з Коломийщини здобув бронзу на Кубку України з боксу. ВІДЕО

Як повідомляли, у Маріуполі завершився Кубок України з боксу. Турнір, який проходив в СК “Іллічівець” став успішним для спортсменів з Коломиї.

Коломийський боксер Арсен Різун у ваговій категорії до 81 кг виборов бронзу. Спортсмен провів три поєдинки і поступився лише у півфіналі.

Арсеній Різун – вихованець заслуженого тренера України, заслуженого працівника України Івана Данилишина.

Ще один його вихованець – Тарас Гальчук, уродженець Печеніжина, теж виборов бронзу на Кубку України з боксу, що проходив у Маріуполі.

Боксер виступав у ваговій категорії до 75 кг. Його суперником у півфіналі був суперник з Маріуполя, який у підсумку переміг в цій категорії.

Відео: НТК