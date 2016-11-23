Танцюристи з Прикарпаття отруїлись на фестивалі у Хмельницькій області

Як з’ясувалося, впродовж 19 – 21 листопада місцевий танцювальний колектив перебував на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі “Перлина Кам’янця”. Учасники зупинились у готельному комплексі “Ксенія” м. Кам’янця-Подільського Хмельницької області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Вчора надійшло повідомлення про харчове отруєння жителів м. Бурштина, що на Франківщині.

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Загалом у складі колективу “Сюрприз” (палац культури “Прометей”, м. Бурштин) брали участь 32 особи, в тому числі 25 дітей віком до 15 років та 7 дорослих.

Станом на 21 листопада, на стаціонарному лікуванні Бурштинської міської лікарні перебувають 15 осіб, з них 13 – діти віком до 15 років.