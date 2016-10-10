Таксиста “під наркотиками” зловили вдруге. ФОТО

У Франківську водій таксі у наркотичному сп’янінні вдруге попався патрульним. 29-річний таксист двічі порушив правила за 3 дні.

9 жовтня патрульні зупинили автомобіль Opel Kadett, водій якого використовує його як таксі. Чоловік за кермом мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, тому патрульні запропонували йому пройти освідування в медзакладі. Там медики засвідчили: водій перебуває під дією наркотиків, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківська.

Під час складання адмінматеріалів патрульні з’ясували, що кілька днів тому на 29-річного іванофранківця вже складали адмінпротокол за аналогічне правопорушення.

Патрульна поліція Івано-Франківська нагадує, що за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння передбачено штраф та позбавлення права керувати.