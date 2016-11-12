Свято наближається: у Коломиї стартують майстер-класи з виготовлення різдвяних прикрас та оберегів

З наближенням зимових свят, щоразу більшає охочих, котрі прагнуть підтримувати й продовжувати давні традиції національної самобутності. Найбільш характерні ці поривання перед Різдвом.

Тож, починаючи з листопада, музейники разом із вчителями та народними майстрами організовують творчі майстерні, де можна опанувати різні види декоративно-ужиткового мистецтва, глибше пізнати їх історію та по-сучасному застосувати у виробах, виконаних власноруч, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.

Про детальніші умови роботи творчих майстерень дізнавайтеся: (03433) 2 78 91; (096) 478 25 34 (Ірина); (050) 230 28 01 (Оксана).

План занять:

– виготовлення різдвяних вітальних листівок-витинанок – 7 листопада;

– виготовлення різдвяних пташок – 14 листопада;

– виготовлення різдвяних ангеликів – 21 листопада;

– виготовлення гачкованих сніжинок – 28 листопада;

– прикрашування медових пряничків-“зірочок” – 12 грудня;

– розпис медових “Миколайчиків” – 19 грудня;

– виготовлення традиційних українських різдвяних оберегів: “дідуха” та “павука” – 26 грудня, 2 січня.