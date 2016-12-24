Святковий настрій своїми руками: коломиянки Ірина Куриляк та Марина Матейчук створюють іграшки та прикраси

–Хочеться в цьому світі трішечки радості! – зізнається Ірина Куриляк, молода майстриня м’яких іграшок, які виготовляють у художній майстерні “Myosotis Handmade” і реалізують переважно у магазині “Малятко”, що на стометрівці.

Разом зі своєю шкільною подругою Мариною Матейчук Ірина дарує радість і святковий настрій у вигляді дитячих і дорослих шерстяних капців з різним оздобленням, подушечок, м’яких іграшок, в’язаних шапочок, рукавичок, шаликів, цукеркових букетів, ялинкових прикрас, листівок і строкатої святочної всякої-всячини.

Спілкуємося з Ірою, розглядаємо все це кольорове різноманіття, для створення якого необхідні всього-на-всього дві речі: фантазія і вправні руки.

Майстриня розповідає, що любов до “хендмейду” – ручних ексклюзивних робіт – їй разом з Мариною прищепили ще у школі на уроках трудового навчання. Згодом, навчаючись театральним дисциплінам у Прикарпатському національному університеті ім В. Стефаника, виявила в собі хист до створення сценічних декорацій. А Марина на той час уже вправлялася у в’язанні шапок, рукавиць, шарфів.

Ось так народився такий собі творчий тандем “Іра – Марина”. Спершу дівчата створювали дарунки для своїх родичів і знайомих, відтак подумали: а чому б не дарувати святковий настрій ширшому колу людей! І розширили виробництво. З’явилися перші замовлення. Нині майстрині виготовляють з натуральних матеріалів іграшки та сувеніри до різних подій і свят.

Виготовлені коломийськими майстринями домашні капці поїхали навіть до Італії і мали там неабиякий успіх.

28-го грудня в мистецькому центрі “Світовид” відкриється виставка іграшок Ірини та Марини.

А ближче до весни дівчата запланували провести міський розіграш під умовною назвою “Іграшка моєї мрії”, де дітям запропонують намалювати омріяну іграшку. А найкращу ідею молоді майстрині втілять у життя. Це, поза сумнівом, буде суперіграшка!

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