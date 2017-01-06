Святий вечір: традиційно потрібно подати на стіл 12 пісних різдвяних страв

Ще задовго до Різдва господині починали готуватися до цього великого свята.

На Святу вечерю традиційно готували 12 пісних різдвяних страв:

1. Кутя – каша з обмолотої пшениці. Крупу перебирала вся сім’я кілька вечорів. Кутю подають традиційно з маком і медом. Кутя – це головне традиційна страва Святвечора. Давно кутю готували переважно з пшениці, рідше з ячменю. Зерна товкли в ступі, але так щоб не роздрібнити їх, а тільки здерти з них лушпиння.

Спочатку кутю готували з медом або ситою (розведеним медом). У новіші часи до куті стали додавати макове молоко (запарений і розтертий мак), родзинки, а також подрібнені горіхи й цукровий сироп. Продукти, з яких готувалася кутя, мають символічне значення. Зерно є символом воскреслого життя. Мед вважається символом здоров’я й благополучного побуту (солодкого життя). А мак символізує достаток у сім’ї. Вважають, що чим багатіша (тобто смачніша й ситніша) кутя, тим кращим буде врожай і вищим статок у родині. Виходячи з цих міркувань, в Україні в переддень Різдва (у Святий вечір) кутю називали багатою й робили її дуже смачною.

2. Вар чи узвар – компот із сушених фруктів: груш, яблук, слив та вишень.

3. Капусняк, заправлений олією і пшоном.

4. Горох, зварений до м’якості.

5. Пісний борщ з грибами.

6. Смажена риба або оселедець.

7. Запечена риба.

8. Вареники зі сливами, грушами, капустою або картоплею.

9. Пампушки.

10. Квасоля або боби.

11. Гриби.

12. Голубці (пісний варіант з овочами і крупами, часто з рисом, рідше – з пшоном або гречкою).

Всі страви, які подавали на Святвечір, мали одну магічну функцію – забезпечити благополуччя на цілий рік.

Святвечірній стіл різниться залежно від традицій тієї чи іншої місцевості.

Іноді готували і 17 різних страв. Чому саме дванадцять страв прийнято готувати: по-перше, по числу апостолів, які брали участь у тайній вечері; по-друге, за кількістю місяців у році. На Святвечір слід було приготувати страви з овочів і фруктів, які були в господарстві, щоб все це плодоносило і в майбутньому році.

Після молитви розпочиналася вечеря. При цьому дорослі нічого не їли до першої зірки, їсти дозволялося тільки дітям. Вечерю починають з куті.

До цих пір існує звичай, за яким діти повинні принести вечерю дідусю і бабусі або хрещеним батькам.

У перший день Різдва, вже 7 числа, накривали ранній обід, тоді вже наші предки розмовлялися, вживаючи м’ясо. До Різдва забивали кабана і готували численні м’ясні страви: домашню ковбасу, кров’янку, холодець, печеня з кашею, буженину, кутю з салом та інші.