До свята Покрови у Коломиї оголосили конкурс дитячих малюнків

Міжнародний благодійний фонд “Покуття” оголосив конкурс малюнків серед дітей, віком від шести до 16-ти років.

Конкурс приурочили до величного християнського свята Покрови Матері Божої, Дня захисника України та дня створення Української повстанської армії, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Авторів кращих робіт нагородять цінними призами.

Результати конкурсу будуть оголошені 17 жовтня.

Юні митці можуть надсилати свої роботи до 13 жовтня включно за адресою: м. Коломия, вул. С. Бандери, 53.

Контактний номер телефону: 7-25-48.