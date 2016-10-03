До свята Покрови на Прикарпаття курсуватиме додатковий потяг

До свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва, що відзначаються 14 жовтня, Укрзалізниця призначила курсування додаткових поїздів № 191/192 Київ – Львів, № 197/198 Київ – Ковель та № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці.

Тож пасажири, які планують подорожі з 13 по 16 жовтня в західному напрямку, можуть скористатися цими поїздами, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Укрзалізницю.

Так, додатковий поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме в обох напрямках 14 жовтня: відправлення з Києва о 08:20, прибуття до Львова о 16:42. Зворотно зі Львова відправлення о 13:02 та прибуття до Києва о 21:38. Поїзд робитиме зупинки на станціях Шепетівка, Новоград-Волинський та Коростень.

Додатковий поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме в обох напрямках 14 та 16 жовтня. Відправлення з Києва о 10:30 та прибуття до Ковеля о 18:25, із Ковеля відправлення о 12:30 та прибуття до Києва о 21:00. Зупинки поїзда передбачені в Ківерцях, Рівному, Здолбунові та Шепетівці.

Поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме з Києва 7, 13, 21 та 28 жовтня, зворотно 9, 16, 23 та 30 жовтня. Відправлення з Києва о 22:34, прибуття до Івано-Франківська наступного дня о 12:37 та до Чернівців о 15:24. Зворотно відправлення з Чернівців о 20:10, з Івано-Франківська о 23:20 та прибуття до Києва наступного дня о 12:52.

Квитки на ці додаткові поїзди вже доступні в залізничних касах.