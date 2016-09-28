Священика, який на Прикарпатті збив на смерть жінку, засудили до півтора року ув’язнення

Тисменицький районний суд виніс вирок священику Тихону Кривецькому, який на смерть збив 36-річну жінку.

В останньому слові отець покаявся і пообіцяв допомагати родині жінки, яку збив на смерть.

“Я вчинив злочин, за який був арештований, визнав свою вину, щиро каюся. Завдяки адвокату, моїм друзям нам вдалася примиритися з родиною потерпілих, буду надалі намагатися їм допомагати. Щиро каюся й усвідомлюю, що сталося. Прошу не позбавляти мене волі, а дозволити працювати. Ви знаєте, що я служив у церкві і виконував багато обов’язків, прошу мене зрозуміти”, – сказав отець, передає Курс.

Суд виніс вирок, врахувавши відшкодування шкоди потерпілим, добрі характеристики, щире каяття та відсутність обставин, які б обтяжували справу. Суд визнав Тихона Кривецького винним за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого), але призначив покарання більш м’яке, ніж передбачене статтею (від 3 до 8 років ув’язнення), а саме – обмеження волі на півтора року з позбавленням права керування автомобілем на один рік. Крім того, Кривецький має відшкодувати 2790 гривень судових витрат.

Суд також повернув обвинуваченому автомобіль “JEEP Grand Cherokee”, який знаходився на арештмайданчику.

З урахуванням “закону Савченко” (день в СІЗО зараховують за два дні ув’язнення) священику залишилось відбути близько року покарання.

Як повідомлялося раніше, 20 червня цього року отець Тихон Кривецький на Тисмениччині збив 3 людей та втік з місця ДТП. 36-річна жінка загинула. Правоохоронці розшукали підозрюваного наступного дня зранку і освідчили на алкоголь. Священик у суді розкаявся і просив не садити його в тюрму.