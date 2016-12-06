Священик з Прикарпаття стверджує, що чудотворна ікона Богородиці допомогла завагітніти шістьом родинам

Молитва біля ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської, що в храмі Іоана Хрестителя на вулиці Микитинецькій, продовжує творити дива, твердить отець Володимир Вінтонів.

Як стверджує настоятель храму отець Володимир Вінтонів, впродовж останнього місяця чудотворна ікона подарувала шістьом сім’ям омріяну вагітність, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Священик збирає свідчення чудес, які сталися у зв’язку з молитвами біля ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської.

Папа Франциск надав Чудотворній Іконі Матері Божої Ласкавої, яка знаходиться в Івано-Франківську, у храмі Св. Івана Хрестителя, що на вулиці Микитинецькій, Повний Відпуст.

Відтак у храмі постійно проходять цикли молитов за різні наміри: щоби знайти роботу, за одужання і добре здоров’я, за возз’єднання подружжя, за дар батьківства тощо.

“На численні прохання вірян в понеділок, 12 грудня, о 18.00 знову розпочнуться молитви за дар батьківства. Запрошуємо! Контактний тел. 067-28-28-258”, – повідомив отець Володимир в мережі.