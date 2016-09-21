Священик, який на Прикарпатті збив насмерть 36-річну жінку, розкаявся у суді

У Тисменицькому районному суді відбулися дебати у справі священика Тихона Кривецького, який на смерть збив 36-річну жінку.

На судовому засіданні зачитали обвинувачення: автомобіль Кривецького рухався в межах населеного пункту зі швидкістю приблизно 100 км/год, водій не вжив заходів, щоб уникнути наїзду на пішоходів. У результаті порушення ПДР сталася ДТП, яка призвела до загибелі жінки.

Священик Тихон Кривецький заявив, що розуміє звинувачення і провину визнає, готовий давати свідчення. Відтак адвокат обвинуваченого запропонував розглядати справу за спрощеною процедурою, повідомляє “Курс”.

Священик розповів про те, як сталася аварія.

“Коли я їхав у цей день, близько 22:40 у селі Хом’яківка зауважив групу людей, які йшли у попутному напрямку. Коли я намагався притормозити, автомобіль занесло. Коли він вирівнявся, я не зупинився і поїхав у напрямку Тисмениці. Поставив машину на стоянку і пішов додому. Коли зранку прийшов до машини, то побачив вм’ятину на автомобілі і зрозумів, що скоїв ДТП. Після цього я пішов у поліцію. Там мене і арештували”, – розповів Кривецький.

Священик припускає, що адвекватно відреагувати на ситуацію на дорозі йому завадила погода. Удару при наїзді на пішоходів він не відчув.

“У злочині щиро каюся, мені дуже прикро, я прошу вибачення у потерпілих. Через адвоката, друзів ми намагалися примиритися. Я розумію, що мені важко підібрати слова, щоб розділити горе потерпілих”, – заявив Кривецький. Священик обіцяє допомагати доньці загиблої і більше ніколи не порушувати.

Прокурор просить призначити покарання більш м’яке, ніж передбачено статею, а саме – обмеження волі на півтора року з позбавленням права керування автомобілем.

Пом’якшувальними обставинами є відсутність претензії потерпілого, щире каяття, відсутність судимості, матеріальне відшкодування потерпілому. Обставин, які обтяжують, немає.

“Я згідний з цим, що було сказано, щиро каюся і прошу не позбавляти мене волі, бо у душі на все життя залишається кара того, що сталося, яку я все життя буду спокутувати”, – звернувся до суду Кривецький.

Адвокат просить призначити покарання у вигляді ув’язнення, яке священик уже відбув у СІЗО.