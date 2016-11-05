Світлові й тіньові сторони ОСББ — ошатні коридори і понищені дороги

Десь від початку 2000-х житлово-комунальні господарства увійшли у фазу активного занепаду. Мабуть, жодна муніципальна служба не отримувала на свою адресу стільки нарікань, як спадкоємці радянських жеків. Там протікає дах, там обсипалася штукатурка, там обвалюються балкони, там затоплює підвали – несть числа тим скаргам.

Похмура картина почала перемальовуватися в світліші тони, відколи вийшла на арену нова комунальна структура ОСББ. Власники багатоквартирних багатоповерхівок об’єдналися заради покращення утримання їхніх будинків, а також заради раціонального використання платежів мешканців, – уже знаєш, куди пішли кошти і з кого відтак питати.

Редакція “Дзеркала Коломиї” запросила до себе голів кількох ОСББ з мікрорайонів вулиць Лисенка – Петлюри Валентину Жилик, Ганну Семанюк, Анну Сафіканову, Мирослава Сікорського – щоби вони поділилися досвідом роботи та вказали на недоліки.

Якщо брати назагал, то всі сходяться на думці, що новоутворення співвласників багатоквартирок – це значний прорив у напрямку до комфортних житлових умов. По-перше, як стверджують голови, ти маєш контакт з усіма мешканцями свого будинку, знаєш платоспроможність кожного, спосіб життя кожного і навіть їхній характер. На зборах співвласників вирішуються поточні проблеми, люди здають гроші у спільну касу, знаючи, що вони – гроші – не вилетять у трубу, як те частенько траплялося при радянській житлово-комунальній системі.

А ось спільна буквально для всіх ОСББ проблема – це масова засміченість прилеглих територій. Багато таких територій місто не визначило за конкретними власниками. На прибудинкових ділянках строкатими мухоморами виростають кіоски та крамнички, – і хто ж тепер має прибирати територію між будинком і крамничкою? Ніхто того не знає.

Гнітючий настрій навіюють ряди гаражів. Часто їх ліплять ледь не посеред дороги (як це має місце на переході між вулицями Лисенка й Петлюри біля занедбаного озера – пристанища змій та іншого повзучого гаддя).

Голова тамтешнього ОСББ Анна Сафіканова показала журналістам те пустирище з руїнами великої колишньої котельні. Довкола – занедбана територія. Однак питання зі сміттям вирішено: контейнери відкривають і закривають за встановленим мешканцями будинків графіками.

Рухаємося далі попри багатоквартирки. Депутат міськради Ігор Ільчишин щойно полагодив проїзд між будинками (навпроти єврейського кладовища), а перевантажені тягачі вже його попсували.

“А дорогу перекрити ми права не маємо”, – нарікає голова ОСББ Мирослав Сікорський.

Ігор Ільчишин, власне, був ініціатором створення ОСББ в багатоквартирному будинку на вул. Петлюри, 38. І дуже дієво допомагає вирішувати різні питання, пов’язані з проблематикою прилеглих будинків, – стверджує пан Сікорський.

На жаль, не все залежить від бажання депутата допомогти мешканцям. На перешкоді стоїть людська ментальність. Той же депутат щойно спорудив дитячий майданчик біля колишнього гуртожитку, що на вулиці Лисенка, як хтось уже “скрутив в’язи”» металевій гойдалці. А довкола згаданих “строкатих мухоморів” порозкидано купи паперового й пластикового сміття. І хоч би одна десь сміттєва урна стирчала! Нема.

Та ж не піде депутат округу з мішком підбирати сміття довкола магазинів, – нарікає голова іншого ОСББ Ганна Семанюк.

Повернемося знову до багатоквартирного будинку, що навпроти єврейського меморіалу.

– Невідомо хто поклав нам перед носом два гаражі, – мовить Мирослав Сікорський. – Я написав скаргу в міськраду. Знаєте, яка надійшла відповідь? Мовляв, інформації про власників зазначених гаражів у міськраді нема. Може, їх поставили інопланетяни?..