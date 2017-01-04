Свідки розповіли про трагедію на Коломийщині, внаслідок якої помер 21-річний футболіст

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, на Коломийщині 45-річний чоловік вдарив ножем 20-річного хлопця.

Сьогодні, 4 січня, хлопець помер у лікарні.

Про загибель хлопця повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук на своїй сторінці у фейсбук.

Журналістам 0342.ua вдалося відшукати і поспілкуватися зі свідками жахливої трагедії і встановити особу загиблого прикарпатця.

Загиблий Назарій Угрин був жителем села Джурків Коломийського району. Хлопець грав у місцевому футбольному клубі “Нива”. Загалом знайомі Назара — його тренер Степан Глинянюк і товариш Роман Дрозд — характеризують Назара, як спокійного і врівноваженого хлопця.

Саме Роман Дрозд був з Назаром того дня. За його словами, вони з компанією приїхали до села Турки, аби відпочити в місцевому кафе “Імперія”. Хлопець розповідає, що до кафе вони зайшли усього на кілька хвилин, чи заходив туди Назар — зараз не пригадає. Чому між ним і 45-річним жителем цього села виник конфлікт досі не розуміє.

“Я вийшов на вулицю і побачив, як цей нападник б’є Назара в обличчя. Я одразу підбіг до друга, а до цього чоловіка теж підійшов хтось на вулиці. Заспокоїли його. Конфлікт ніби було вичерпано. Раптом я підвів голову і побачив удар ножем. Назар впав. Я побіг до кафе кликати товаришів і телефонувати до поліції, швидкої. Все відбувалося швидко. Спочатку Назар був при свідомості, потім її втратив. Поки ми бігали навколо Назара, цей чоловік весь час стояв там з ножем. Потім вже пішов геть і зник”, — розповідає товариш загиблого Роман.

Футбольний тренер покійного хлопця Степан Глинянюк каже, що знав на вигляд нападника, неодноразово бачив його в Турці і чув про нього не зовсім схвальні відгуки.

“Знаю, що він був в АТО. Скажу вам так: ще до АТО він був не зовсім врівноваженим. А після того — самі бачите, чим усе закінчилося. На скільки я знаю, то він не живе з дружиною, має дитину“, — розповідає про нападника пан Степан.

Покійного Назара також характеризує, як врівноваженого хлопця і хорошого спортсмена.

Дивує те, що і товариш Назара Роман і тренер Степан кажуть, що швидка їхала дуже довго. Близько години. Коли зрозуміли, що з хлопцем погано — в лікарню везли його вже швидше.

Чоловіка, який поранив прикарпатця затримано.

Як повідомляє прес-центр ГУНП в Івано-Франківській області нападнику оголошено підозру. За нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, чоловіку світить від 7 до 10 років позбавлення волі. Свою вину він визнав.