Суперфінал сезону “Танцюють всі!”: підтримаймо коломиянина Влада Курочку!

Сьогодні відбудеться вирішальний прямий ефір “Танцюють всі! – 9”.
Напередодні Нового року відбудеться грандіозний фінал найтанцювальнішого шоу країни. Вже цієї п’ятниці, 30 грудня, Україна дізнається ім’я переможця 9-го сезону проекту “Танцюють всі!”, повідомляє Дзеркало Коломиї.
Минулого тижня глядачі визначили шістку суперфіналістів “Танцюють всі! – 9”, серед яких і коломиянин Влад Курочка.
Сьогодні ж відбудуться вирішальні виступи конкурсантів, які й визначать, хто ж з них кращий. Шестеро унікальних танцівників вже готові зробити останній ривок у шоу.
Доля фіналістів – в руках глядачів. Підтримаймо Влада Курочку у вирішальному поєдинку! Зробити це можна буде у такий спосіб:
Дивіться суперфінал сьогодні, 30 грудня, о 20:00 на СТБ.
Днями у соцмережі Влад Курочка написав:
“Йоу!!!))) Народ ми це з вами зробили!)))
Я потрапив до супер-фіналу
Я у вас дуже сильно вірив!!!
Я вас усіх дуже сильно люблю!!!
Скоро супер-фінал, і я надіюсь що ви мене підтримаєте і в супер-фіналі, адже ваша підтримка мені дуже сильно потрібна!!!
Я прошу максимальний репост цього запису 🔥🔥🔥
Кому не встиг відписати, добавити, обов’язково все виконаю, я дуже ціную вашу підтримку!
Я вірю у вас всіх всім серцем!!!
Peace!!!”