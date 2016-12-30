Суперфінал сезону “Танцюють всі!”: підтримаймо коломиянина Влада Курочку!

Сьогодні відбудеться вирішальний прямий ефір “Танцюють всі! – 9”.

Напередодні Нового року відбудеться грандіозний фінал найтанцювальнішого шоу країни. Вже цієї п’ятниці, 30 грудня, Україна дізнається ім’я переможця 9-го сезону проекту “Танцюють всі!”, повідомляє Дзеркало Коломиї.

Минулого тижня глядачі визначили шістку суперфіналістів “Танцюють всі! – 9”, серед яких і коломиянин Влад Курочка.

Сьогодні ж відбудуться вирішальні виступи конкурсантів, які й визначать, хто ж з них кращий. Шестеро унікальних танцівників вже готові зробити останній ривок у шоу.

Доля фіналістів – в руках глядачів. Підтримаймо Влада Курочку у вирішальному поєдинку! Зробити це можна буде у такий спосіб:

Дивіться суперфінал сьогодні, 30 грудня, о 20:00 на СТБ.

Днями у соцмережі Влад Курочка написав:

“Йоу!!!))) Народ ми це з вами зробили!)))

Я потрапив до супер-фіналу

Я у вас дуже сильно вірив!!!

Я вас усіх дуже сильно люблю!!!

Скоро супер-фінал, і я надіюсь що ви мене підтримаєте і в супер-фіналі, адже ваша підтримка мені дуже сильно потрібна!!!

Я прошу максимальний репост цього запису 🔥🔥🔥

Кому не встиг відписати, добавити, обов’язково все виконаю, я дуже ціную вашу підтримку!

Я вірю у вас всіх всім серцем!!!

Peace!!!”