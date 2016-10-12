Суд залишив під вартою чиновника Жовніра, якого затримали на хабарі за Коломийську паперову фабрику

Сьогодні в апеляційному суді Івано-Франківської області розглянули скаргу на рішення про запобіжний захід для начальника регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області Зіновія Жовніра, затриманого на хабарі.

В апеляційній заяві йдеться про те, що правоохоронці не мають доказів отримання Зіновієм Жовніром неправомірної вигоди, гроші вилучалися не в нього, а в посередника. За словами захисників, слідчі некоректно виклали суть справи, пише Курс.

Захисники просили суд скасувати ухвалу першої інстанції, згідно з якою Жовніру призначили як запобіжний захід утримання під вартою або заставу в розмірі 4 млн грн.

Адвокати також просили врахувати вік і стан здоров’я обвинуваченого: за їхніми словами, Жовнір інсулінозалежний, влітку йому видалили жовчний міхур. “Якщо погода зміниться, чоловік може віддати Богу душу”, – тиснув адвокат.

Захисники також нагадали декларацію Жовніра, який офіційно заробив за минулий рік 99,5 тис. грн і, за їхніми словами, інших доходів не має. Його будинок коштує 1,9 млн грн, тож заставу сплатити обвинувачений не може.

Адвокати просили змінити рішення суду першої інстанції на м’якше – домашній арешт.

Прокурор наполягав, що запобіжний захід обґрунтований.

Після короткої наради колегія суддів вирішила залишити ухвалу міського суду без змін.

Нагадаємо, 4 жовтня Зіновій Жовнір був затриманий працівниками СБУ і прокуратури на отриманні хабара в розмірі 20 тис. дол. Це був перший “транш” – всього за свої “послуги” зі зменшення оціночної вартості приміщень ДП “Коломийська паперова фабрика” Жовнір вимагав від київського підприємця 150 тисяч доларів.