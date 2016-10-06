Суд визначив міру запобіжного заходу хабарнику з обласного Фонду держмайна

У рішенні йдеться про те, щоб застосувати запобіжний захист у вигляді тримання під вартою терміном до 60 днів. Розмір застави – 4 000 334 грн. Підозрюваний може в будь-який момент внести заставу. До понеділка, 10 жовтня, захист може подати апеляцію, повідомляє Галицький кореспондент.

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Нагадаємо, у середу, 5 жовтня, до Івано-Франківського міського суду, для визначення міри запобіжного заходу, було доставлено начальника Івано-Франківського відділення Фонду державного майна Зіновія Жовніра. Прикарпатський високопосадовець вимагав 150 тисяч доларів у київського підприємця за зменшення вартості об’єкта нерухомості, виставленого на торги, та допуск до участі у них.

Правоохоронці затримали хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у 20 тисяч доларів від посередника.