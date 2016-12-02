Суд відпустив з СІЗО чиновника Жовніра, якого затримали на хабарі за Коломийську паперову фабрику, під домашній арешт

В Івано-Франківському міському суді відбулося підготовче засідання у справі начальника регіонального відділення Фонду державного майна Зіновія Жовніра, якого у жовтні затримали на отриманні хабара в 20 тисяч доларів.

Прокурор подав до суду два клопотання – про виклик свідків та про продовження для Жовніра запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу на домашній арешт. Адвокат обґрунтував це тим, що, коли обирався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, то Жовнір обвинувачувався в особливо тяжкому злочині, а на сьогодні його дії перекваліфіковано на злочин середньої тяжкості.

“Мій підзахисний не має підстав переховуватись від слідства, він зацікавлений у якнайшвидшому завершенні справи”, – запевнив адвокат.

Захисник скаржився, що за два місяці перебування в СІЗО стан здоров’я Жовніра значно погіршився. 16 жовтня він був етапований до лікарні.

“Серце постійно… Мені хотіли давати другу групу”, – додав Жовнір.

Прокурор зазначив, що, оскільки справу перекваліфікували, то варто зняти арешт з будинку Жовніра.

“6 жовтня ухвалою суду було накладено арешт на будинок у селі Лапаївка, вулиця Світлова, будинок 12. У зав’язку з тим що справу перекваліфікували і питання про конфіскацію майна не стоїть, то сторона обвинувачення не наполягає на продовженні арешту майна”, – сказав прокурор.

Суд вирішив задовольнити клопотання прокурора про допит свідка. Запобіжний захід суд змінив на домашній арешт.

Раніше кримінальне провадження за фактом отримання хабара Зіновієм Жовніром було відкрите за ст. 368 Кримінального Кодексу України.

Обвинуваченого в отриманні хабара начальника регіонального відділення Фонду державного майна Зіновія Жовніра взяли під варту й призначили заставу у 4 мільйони гривень. Захисники посадовця оскаржували запобіжний захід в апеляційному суді, проте колегія суддів вирішила залишити ухвалу міського суду без змін.

Нагадаємо, 4 жовтня Зіновій Жовнір був затриманий працівниками СБУ і прокуратури на отриманні хабара в розмірі 20 тис. дол. Це був перший “транш” – всього за свої “послуги” зі зменшення оціночної вартості приміщень ДП “Коломийська паперова фабрика” Жовнір вимагав від київського підприємця 150 тисяч доларів.