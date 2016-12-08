Суд у справі колишнього начальника міліції в Коломиї, який “кришував” наркотрафік, вдруге переносять

Суд у справі колишнього начальника міліції в Коломиї, який “кришував” наркотрафік, вдруге...

Сьогодні, 8 грудня, Івано-Франківському міському суді розпочався розгляд справи начальника відділу першого територіального Управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Олександра Кочкіна.

Нагадаємо, 13 травня оперативники УВБ в Івано-Франківській області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі співробітниками УСБУ та прокуратури затримали керівника відділу протидії наркозлочинності та його заступника, які займалися “кришуванням” контрабанди наркотиків, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

Кочкін з підлеглими займалися “кришуванням” наркотрафіку з кінця 2015 року і до початку 2016 року.

У службових приміщеннях та за місцем проживання підозрюваних провели обшуки, під час яких виявили наркотики та значні суми коштів у іноземній валюті.

Раніше Олександр Кочкін повністю визнав свою вину, після чого було затверджено угоду про визнання винуватості, яка 30 вересня була направлена в Івано-Франківський міський суд для розгляду по суті.

Прокуратура висунула Олександру Кочкіну обвинувачення за трьома статтями:

За ч.2 ст.28 – вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою;

ч.2 ст. 369-2 – зловживання впливом;

ч.1 ст. 309 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Минулого разу суд перенесли через хворобу обвинуваченого. Сьогодні, на судове засідання обвинуваченого доправили, але не з’явився його адвокат.

У повідомленні адвокат просить суд перенести розгляд справи вже через його хворобу. Оскільки розгляд справи неможливий без адвоката, прокурор зазначив, що не заперечує про перенесення справи. Але 9 грудня закінчується термін запобіжного заходу тримання під вартою, тож прокурор просить розглянути це питання без адвоката. Обвинувачений Олександр Кочкін не заперечує.

Суддя продовжила обвинуваченому термін тримання під вартою до 60 днів, до 5 лютого 2017 року. Наступне засідання відбудеться 2 лютого.