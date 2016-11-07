Студентці з Франківщини вручили премію Кабінету Міністрів України. ФОТО

Звертаючись до переможців, Володимир Гройсман зазначив: “Ви є справжніми лідерами, які ведуть за собою і роблять свій внесок у розбудову нашої держави. У різних сферах, у різний час ви хочете бути корисними для своєї країни, і в кожної людини це викликає і повагу, і довіру”.