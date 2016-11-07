Студентці з Франківщини вручили премію Кабінету Міністрів України. ФОТО

Днями в Києві відбулося урочисте вручення премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.
Диплом, нагрудний знак та премію отримала студентка III курсу педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника Катерина Красна, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.
Звертаючись до переможців, Володимир Гройсман зазначив: “Ви є справжніми лідерами, які ведуть за собою і роблять свій внесок у розбудову нашої держави. У різних сферах, у різний час ви хочете бути корисними для своєї країни, і в кожної людини це викликає і повагу, і довіру”.
Прем’єр наголосив, що цього року Уряд збільшив розмір премії до 50 тис. грн, що підкреслює визнання важливості і необхідності внеску молоді для держави у нинішній складний час.
Катерина Красна представила у своїй роботі розробку методик виховання учнівської молоді у військово-польових умовах.
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