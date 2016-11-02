Студенти винайшли “сонячну” розетку, що кріпиться на вікно

Випускники Samsung Art and Design Institute нещодавно представили на Dubai Design Week прототип “розумної” розетки, що дозволяє живити гаджети енергією сонця, пише Eco Town з посиланням на Хайтек.

“Сонячну” розетку можна прикріпити до будь-якого вікна – замість звичних кріплень на її зворотному боці знаходиться сонячна панель. Розетка оснащена батареями ємністю 1000 mAh і повністю заряджається за 5-8 годин. Цієї енергії вистачить для зарядки різноманітних дрібних гаджетів чи, наприклад, світлодіодних ламп.

Найбільше уваги у своїй розробці студенти приділяли її дизайну. Тому вони планують збільшити ємність і зменшити час зарядки “сонячної” розетки. Якщо їм вдасться подвоїти показники своєї розробки, вона стане корисним і ефективним девайсом там, де є проблеми з електрикою, зокрема, на природі.