Стрічку, яку зняли американці в Україні, висунули на премію “Оскар”

Cтрічка “Майже святий”, знята в Україні, спробує завоювати нагороду “Оскар” як “Найкращий документальний фільм”.

“Майже святий” — картина американського режисера Стіва Гувера, знята у копродукції України та США. Продюсером стрічки виступив легендарний постановник Теренс Малік, відомий за картинами “Тонка червона лінія” та “Дерево життя”, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Громадське.

Фільм розповідає про маріупольського священника Геннадія Мохненка, який патрулює вулиці та силоміць забирає підлітків-наркоманів до себе у притулок, що отримав назву “Республіка Пілігрим”. Реабілітаційний центр з часом розрісся до розмірів найбільшої подібної установи на території колишнього СРСР.

Центральною темою фільму стали жорсткі методи священника у вихованні. Саме вони розділили суспільство на тих, хто підтримує роботу Мохненка й тих, хто вважає його самозванцем, що рятує людей проти їх волі.

Церемонія вручення “Оскар-2017” відбудеться у кінці лютого наступного року. Також на премію від України висунули фільм “Українські шерифи”.

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