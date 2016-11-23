Стоматологи Коломийщини звернулися до обласної ради з проханням припинити масове звільнення фахівців у селах

Комісія Івано-Франківської обласної ради з охорони здоров’я звернення підтримала і рекомендувала зупинити дію наказу головлікаря Коломийської ЦРЛ, яким мають скоротити стоматологів у селах району.

Йдеться про скорочення 58 медиків – 36 лікарів і медсестер, які наразі працюють у сільських ФАПах і амбулаторіях сімейної медицини Коломийщини. Цей факт лікарі-стоматологи району розцінюють як руйнування системи стоматологічної допомоги. І просять питання скорочення стоматологів у Коломийському районі винести на сесію обласної ради, пише Курс.

“У порушення статті 142 Трудового кодексу нас скорочують, хоч ми маємо 20 і більше років стажу та відповідні категорії”, – озвучила звернення представник лікарського колективу стоматологів Марія Хить.

Звернення колег підтримав головний стоматолог області, професор Зіновій Ожоган.

Він повідомив, що з цього приводу звертався до Міністерства охорони здоров’я та до головного лікаря Коломийської ЦРЛ. Ожоган вважає, що скорочення призведе до ускладнень здоров’я мешканців району, в тому числі до летальних випадків та занедбаної онкології.

“Є проблема з доступом до стоматології мешканців віддалених сіл. Скорочення призведе до колапсу стоматологічної допомоги в районі”, – сказав головний стоматолог області.

Ціна питання – 800 тис. грн, які вивільняться після скорочення 22 посад лікарів.

Зіновій Ожоган повідомив, що отримав відповідь на своє звернення з МОЗ – від головного стоматолога України. Той зазначив, що в пілотній Дніпропетровській області подібна практика дала негативні результати, тому рекомендовано зберегти штат стоматологів.

“Це не реорганізація, не оптимізація, це – скорочення без плану”, – обурювався на комісії професор Ожоган.

“Це не скорочення, – погодився заступник головного лікаря Коломийської ЦРЛ Петро Лесів, – а вивільнення працівників. В останні три роки ми скоротили 300 посад і 200 ліжок. Цього року запланована оптимізація 70 ліжок і 130 посад. Прийшла черга стоматології, маємо вивільнити 22 ставки. Не хочемо знищувати стоматологію в районі. Хочемо, навпаки, розвивати дитячу і невідкладну стоматологію. Будемо відкривати ліжка щелепно-лицьової хірургіі в ЦРЛ”.

Розглянувши звернення колективу стоматологів Коломийської ЦРЛ (офіційно лікарі оформлені в районній поліклініці), комісія обласної ради прийняла рішення рекомендувати головлікарю Коломийської та інцих ЦРЛ Прикарпаття зберігати мережу державної стоматологічної допомоги в районах.

Головному лікарю Коломийської ЦРЛ рекомендували призупинити дію наказу про скорочення, а Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА надати допомогу у вирішенні цього питання. Також депутати звернуться до Коломийської райради і міської ради Коломиї, щоби ті врегулювали ситуацію – вишукали можливість і ресурси для збереження мережі стоматологічної допомоги у селах Коломийщини.

На сесію облради готують звернення від прикарпатських депутатів до МОЗ України та ВРУ з цього питання.