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Стельмах на Косівщині майструє сани без жодного цвяха та оздоблює їх візерунками. ВІДЕО

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Найкращий спосіб пересування засніженою дорогою – це сани. І в Україні досі є умільці , які майструють їх без жодного цвяха.

На Прикарпатті живе стельмах, який може оздобити санчата будь-якими візерунками. А от охочих перейняти вміння – мало. Тож виготовлення саней в Україні стає ледь не рідкістю.

Don Yapon

Стельмах Василь із Гуцульщини майструє сани та вози вже кілька десятків років. Процес, каже, не простий. Аби деревина підійшла висушувати її просто неба треба аж 2 роки.

На добрі сани потрібен ясен.

Пан Василь каже – це найміцніше дерево.

Коштує  такий транспорт від 2 тисяч гривень – для господарських потреб . А от за 15 тисяч – уже  вишукані, їздові санчата.

Ціна залежить від складності роботи, адже забаганки замовників бувають різні.

Дехто просить розмалювати візерунками, дехто обтягнути шкірою сидіння, йдеться у сюжеті ICTV.

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