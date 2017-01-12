Стельмах на Косівщині майструє сани без жодного цвяха та оздоблює їх візерунками. ВІДЕО

Стельмах на Косівщині майструє сани без жодного цвяха та оздоблює їх візерунками....

Найкращий спосіб пересування засніженою дорогою – це сани. І в Україні досі є умільці , які майструють їх без жодного цвяха.

На Прикарпатті живе стельмах, який може оздобити санчата будь-якими візерунками. А от охочих перейняти вміння – мало. Тож виготовлення саней в Україні стає ледь не рідкістю.

Стельмах Василь із Гуцульщини майструє сани та вози вже кілька десятків років. Процес, каже, не простий. Аби деревина підійшла висушувати її просто неба треба аж 2 роки.

На добрі сани потрібен ясен.

Пан Василь каже – це найміцніше дерево.

Коштує такий транспорт від 2 тисяч гривень – для господарських потреб . А от за 15 тисяч – уже вишукані, їздові санчата.

Ціна залежить від складності роботи, адже забаганки замовників бувають різні.

Дехто просить розмалювати візерунками, дехто обтягнути шкірою сидіння, йдеться у сюжеті ICTV.