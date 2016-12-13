Старовинну книгу намагався вивезти з України прикарпатець

В пункті пропуску “Бачівськ” прикордонники Сумського загону виявили жителя Прикарпаття, який намагався вивезти з України старовинну книгу видання початку ХХ століття.

Під час перевірки багажного відділення мікроавтобусу “Фольксваген”, який прямував до Російської Федерації, правоохоронці виявили старовинну книгу, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Її намагався вивезти за межі нашої країни 39-річний громадянин України, житель Прикарпаття, пасажир автівки. Як з’ясувалося, книга 1902 року видання “ЖИТЄ СВ. ЙОСАФАТА” можливо становить культурну цінність.

Наразі вилучену старовинну книгу передали для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності.