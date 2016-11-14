Станом на ранок понеділка на Прикарпатті заблокована одна дорога державного значення, — Буджак

В ніч на понеділок, 14 листопада, на дорогах області працювали близько 100 одиниць техніки. Ніхто з подорожуючих не ночував в заблокованих снігом машинах.

Про це вранці 14 листопада повідомив начальник Служби автомобільних доріг в області Василь Буджак. Він повідомив, що наразі всі дороги державного значення у проїзному стані. Єдине виключення – дорога Р-24 “Татарів – Кам’янець-Подільський”, пише Галка.

“Між Коломиєю і Городенкою не в проїзному стані близько 15 кілометрів. Але з обох сторін йде техніка і через 2-3 години там має бути порядок. Напевне є проблеми з доїздом з далекими селами, але до кінця дня маємо ліківдувати і ці труднощі”, – каже Буджак.

Також він наголосив, що вночі добре спрацювала поліція, яка зупиняла рух вантажного транспорту, аби вони не застрягали та не блокували дороги.

“На відміну від Чернівецької та Тернопільської областей ми вийшли з мінімальними труднощами”, – наголосив Буджак.

Головне, каже дорожник, що зупинилися опади, і шляхи в основному замітає сніг з полів.