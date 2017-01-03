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Стали відомі прізвища катів, які винесли присуд про розстріл отця Андрія Бандери. ДОКУМЕНТИ

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Священик в селі Старий Угринів отець Андрій Бандера, батько провідника ОУН Степана Бандери, був засуджений радянською владою до розстрілу у 1941 році.

Фотокопії документів в мережі оприлюднив громадський активіст, дослідник, франківець Василь Ванчук, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Don Yapon

“Хто були кати українського народу? Хто вбивав нашу справжню еліту, наших провідників?

Подивіться прізвища катів на підписах документів! 

Де тепер діти тих катів-прокурорів? Ворогів потрібно знати – знати, щоб недопускати їх до влади, знати, щоб вигнати геть з нашої Української землі!” – прокоментував він документи.

Копії документів представлені в експозиції Центру патріотичного виховання учнівської молоді ім. Степана Бандери в Івано-Франківську.

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