Стали відомі подробиці кривавого нападу підлітка на вчительку на Прикарпатті

Як раніше повідомлялося, вчора, 14 жовтня, у Долині стався жахливий випадок.

Як стало відомо Фіртці з власних джерел, хлопець прийшов додому до вчительки на додаткове заняття з української мови. Відомо, що це було лише друге заняття.

Свідки розповідають, що жінка була вся у крові. Вона вибігла з під’їзду, а він гнався за нею. Ніж попросив, щоб відкрити телефон.

Потерпіла отримала 10 колотих ран, у неї порізане обличчя, задіта легеня. Все це трапилось на очах у її малолітньої дитини.

Зараз хлопець стверджує, що він цього не робив. Також повідомляється, що у крові хлопця нічого не знайшли.

Тривають слідчі дії.

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