Справжні давні гуцульські садиби збереглися на Прикарпатті. ВІДЕО

Справжні давні гуцульські садиби збереглися на Прикарпатті. ВІДЕО

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Хати-ґражди збереглися в одному-єдиному селі на Івано-Франківщині.

Це Криворівня, яку ще називають справжньою Меккою для туристів та етнографів.

Don Yapon

Відео: ТРК “Україна”

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