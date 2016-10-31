Справа сільського голови Березівки, якого спіймали на хабарі у 400 тисяч, дійшла до суду

Справа сільського голови Березівки, якого спіймали на хабарі у 400 тисяч, дійшла...

Прокуратура Івано-Франківської області завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Олександра Вари, сільського голови Березівки. Наразі справу направили до суду для розгляду по суті.

Він спільно з депутатом цієї ж сільради Богданом Орлом, вимагав у підприємця 470 000 грн. за передачу земельної ділянки в 20 сотих. Ще 70 тисяч посадовці вже отримали навесні цього року.

Додамо, що цей злочин передбачений частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

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За інформацією “Репортера“, в селі справді збирали кошти на звільнення сільського голови. Ініціював збір місцевий парох, отець Богдан. А й справді, це ж святе діло – визволити війта, якого взяли на хабарі. Але наскільки успішною була акція, невідомо. Як і достеменно невідомо, хто саме вніс за Вару заставу. Питання журналістів у коридорі суду він проігнорував. Натомість перед суддями не стримувався. Бідкався на слабке здоров’я та необхідність постійного догляду дружини, хвалився сином-нацгвардійцем та заявив, що то був не хабар, а гроші на розвиток села.