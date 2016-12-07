Спортсмен зі Снятинщини здобув “золото” на Міжнародному турнірі з вільної боротьби

4 грудня у столиці Грузії – Тбілісі закінчився Міжнародний турнір з вільної боротьби в честь Лері Хабелова.

У складі української команди виступали імениті борці Снятинщини, вихованці заслуженого тренера України з вільної боротьби Івана Курилюка – Андрій Джелеп та Іван Марусик, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Снятинську РДА.

Для Івана Марусика змагання такого високого рівня стали дебютними. На жаль, у боротьбі за третє місце борець потерпів поразку від грузинського атлета.

Проте Андрій Джелепа, який нещодавно здобув титул Чемпіона Світу, знову успішно відстояв своє звання. Андрій провів п’ять поєдинків, де переміг борців Азербайджану та Грузії, та здобув “золото”.

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