Співачка з Франківщини перемогла в конкурсі караоке з Ігорем Кондратюком

В Івано-Франківську відбувся конкурс караоке з Ігорем Кондратюком. Маленька співачка Настя Ткачук стала учасницею конкурсу випадково.

Ігор Кондратюк відібрав талановиту дівчинку і ще сім учасників до участі в конкурсі. У фінал Анастасія потрапила першою, адже зірвала бурхливу хвилю оплесків від глядачів, виконавши пісню „Hora din Moldova” Неллі Чобану, повідомляє Галицький кореспондент.

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У фіналі Настя виконала пісню „Just give me a reason” співачки Pink, з якою нещодавно перемогла в міжнародному музичному конкурсі „Академія Junior”. Саме ця пісня принесла перемогу дівчинці в караоке, адже глядачі зібрали найбільше грошей за ученицю „Star Team”. А Ігор Кондратюк запросив талановиту дівчинку на фінал конкурсу, який пройде в Києві.