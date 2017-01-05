Список пунктів обігріву на Коломийщині

У зв’язку з низькою температурою повітря на Прикарпатті розгорнуті пункти обігріву.
Всього на території Прикарпаття діє понад 60 стаціонарних пунктів обігріву.
У Коломиї та на Коломийщині таких 5, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Перелік стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню в зимовий період 2016-2017 року.
|
№ з/п
|
Район (міська рада)
|
Адреса розташування
|
|
|
|
1.
|Центральна міська клінічна лікарня – вул. Г.Мазепи, 114.
|
2.
|Івано-Франківської СШМД – вул. Тролейбусна, 10. підстанція №4
|
3.
|Івано-Франківської СШМД – вул. Гетьмана І.Мазепи, 162. підстанція №3
|
4.
|Івано-Франківської СШМД – вул. С.Стрільців, 42. підстанція №2
|
5.
|Івано-Франківської СШМД – вул. Вовчинецька, 221. підстанція №1
|
6.
|Міський пологовий будинок – вул. Чорновола, 47
|
7.
|Міська дитяча клінічна лікарня – вул. Чорновола, 44
|
8.
|Міська клінічна лікарня №1 – вул. Матейки, 34
|
9.
|Міська поліклініка №1 – вул. Чорновола, 59А
|
10.
|Міська поліклініка №5 – вул. Привокзальна, 17.
|
11.
|Міська поліклініка №4 – вул. Вовчинецька, 196 А
|
12.
|Міська поліклініка №3 – вул. Франка, 30
|
13.
|Міська поліклініка №2 – вул. Довга, 42
|
14.
|
Богородчанський район
|смт.Богородчани, вул.Шевченка, 51
|
15.
|
Калуський район та м.Калуш
|м.Калуш, вул.Привокзальна
|
16.
|м.Калуш, вул. Медична,6
|
17.
|м.Калуш, вул. Каракая,25
|
18.
|м.Калуш, вул. С.Бандери,28
|
19.
|м.Калуш, вул. Б.Хмельницького,72
|
20.
|смт.Войнилів, вул. 50-річчя УПА
|
21.
|смт.Войнилів, вул. Шевченка,98
|
22.
|
Яремчанська МР
Яремчанська МР
|Яремчанська ЦМЛ – м. Яремче вул. Довбуша,5
|
23.
|Яремчанський МВ поліції Надвірнянського МВ поліції Івано-Франківського Управління поліції м. Яремче вул. Руднєва 13
|
24.
|Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с. Микуличин вул. Грушевського
|
25.
|Медичний реабілітаційний центр « Кремінці» с. Татарів вул. Шевченка
|
26.
|Ворохтянська міська лікарня смт. Ворохта вул. Богдана Хмельницького 9
|
27.
|Кафе приватного підприємця Бойчука Д.І. с. Яблуниця
участок Беркут (перевал)
|
28.
|
Долинський район
|Долинська ЦРЛ, м. Долина, вул. О.Грицей
|29.
|Вигодська міська лікарня, с. Старий Мізунь
|30.
|Долинська дитяча лікарня, м. Долина,
вул. Аноновича, 23
|31.
|База філії Долинської ДЕД, с. Вишків (перевал)
|
32.
|Болехівська міська лікарня, м. Болехів,
вул. Коновальця ,2а
|
33.
|Червоний Хрест, м.Болехів,
вул.Січових Стрільців, 73
|
34.
|ЗОШ №1, м.Болехів,, вул. Шкільна, 5
|35.
|
Верховинський район
|смт.Верховина, вул. Стуса, 6, Школа-інтернат
|36.
|
Снятинський район
|м. Снятин вул. Стефаника 3, Снятинська районна лікарня
|37.
|смт. Заболотів, вул. Хмельницького, 10, Заболотівська лікарня
|38.
|
Рогатинський район
|м. Рогатин, вул. Чорновола,9,
Рогатинська ЦРЛ (травматологічне відділення)
|
39.
|смт. Букачівці, вул. Чорновола,44, Букачівська міська лікарня
(хірургічне відділення)
|
40.
|
Косівський район
|ЦРЛ, м.Косів, вул..Шевченка
|
41.
|ЗОШ, с.Яворів
|
42.
|
Надвірнянський район
|м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 Надвірнянська ЦРЛ
|
43.
|смт. Ланчин, вул. Незалежності Ланчинська МЛ
|
44.
|смт. Делятин, вул.Луги, Делятинська МЛ
|
45.
|
Рожнятівський район
|смт. Рожнятів, вул. Шкільна,17 (Рожнятівська ЦРЛ)
|
46.
|смт. Брошнів –Осада вул. Незалежності ,16 (Брошнівська міська лікарня)
|
47.
|смт. Перегінськ вул. Довбуша ,11 (Перегінська лікарня №2)
|
48.
|
Коломийський район та
м. Коломия
|смт. Отинія вул.С.Стрілців 5
|
49.
|смт. Гвіздець вул. Пстрака -7
|
50.
|м. Коломия, вул.Родини Крушельницьких 26
|
51.
|смт. Печеніжин вул. Незалежності ,48, Печеніжинська міська лікарня
|
52.
|м. Коломия, вул. Петлюри 24
|
53.
|
Тисменицький
|м. Тисмениця, вул. Пл. Ринок 30,
Тисменицька міська лікарня
|
54.
|с. Черніїв вул. Медична 33, Дім перестарілих
|
55.
|с. Погоня, вул. Шевченка 9а, Дім інвалідів
|
56.
|смт. Єзупіль вул. Б.Лепкого 29, Єзупільська селищна лікарня
|
57.
|Галицький район
|м. Галич, вул. Коновальця, 13
|
58.
|смт.Більшівці, вул. Тиха, 3, медичний соціально-реабілітаційний відділ
|
59.
|м. Бурштин, вул. Шухевича, 18, міська лікарня
|
60.
|
Городенківський район
|м. Городенка, вул.Винниченка 52
( Городенківський Проф. ліцей( Гуртожиток).
|
61.
|м. Городенка, вул.Ринкова 1
Городенківська ДЮСШ (гуртожиток).
|
62.
|
Тлумацький р-н
|Тлумацька ЦРЛ м. Тлумач вул. Винниченка 84
|
63.
|Лікарня смт. Обертин вул. Б.Хмельницького 14а