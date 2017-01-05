Список пунктів обігріву на Коломийщині

У зв’язку з низькою температурою повітря на Прикарпатті розгорнуті пункти обігріву.

Всього на території Прикарпаття діє понад 60 стаціонарних пунктів обігріву.

У Коломиї та на Коломийщині таких 5, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Перелік стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню в зимовий період 2016-2017 року.