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Список пунктів обігріву на Коломийщині

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У зв’язку з низькою температурою повітря на Прикарпатті розгорнуті пункти обігріву.

Всього на території Прикарпаття діє понад 60 стаціонарних пунктів обігріву.

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У Коломиї та на Коломийщині таких 5, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Перелік стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню в зимовий період 2016-2017 року.

№ з/п

Район (міська рада)

Адреса розташування

1.

 Центральна міська клінічна лікарня – вул. Г.Мазепи, 114.

2.

 Івано-Франківської СШМД – вул. Тролейбусна, 10. підстанція №4

3.

 Івано-Франківської СШМД – вул. Гетьмана І.Мазепи, 162. підстанція №3

4.

 Івано-Франківської СШМД – вул. С.Стрільців, 42. підстанція №2

5.

 Івано-Франківської СШМД – вул. Вовчинецька, 221. підстанція №1

6.

 Міський пологовий будинок – вул. Чорновола, 47

7.

 Міська дитяча клінічна лікарня – вул. Чорновола, 44

8.

 Міська клінічна лікарня №1 – вул. Матейки, 34

9.

 Міська поліклініка №1 – вул. Чорновола, 59А

10.

 Міська поліклініка №5 – вул. Привокзальна, 17.

11.

 Міська поліклініка №4 – вул. Вовчинецька, 196 А

12.

 Міська поліклініка №3 – вул. Франка, 30

13.

 Міська поліклініка №2 – вул. Довга, 42

14.

Богородчанський район

 смт.Богородчани, вул.Шевченка, 51

15.

Калуський район та м.Калуш

 м.Калуш, вул.Привокзальна

16.

 м.Калуш, вул. Медична,6

17.

 м.Калуш, вул. Каракая,25

18.

 м.Калуш, вул. С.Бандери,28

19.

 м.Калуш, вул. Б.Хмельницького,72

20.

 смт.Войнилів, вул. 50-річчя УПА

21.

 смт.Войнилів, вул. Шевченка,98

22.

Яремчанська МР

Яремчанська МР

 Яремчанська ЦМЛ – м. Яремче вул. Довбуша,5

23.

 Яремчанський МВ поліції Надвірнянського МВ поліції Івано-Франківського Управління поліції м. Яремче вул. Руднєва 13

24.

 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

с. Микуличин вул. Грушевського

25.

 Медичний реабілітаційний центр « Кремінці» с. Татарів вул. Шевченка

26.

 Ворохтянська міська лікарня смт. Ворохта вул. Богдана Хмельницького 9

27.

 Кафе приватного підприємця Бойчука Д.І. с. Яблуниця

участок Беркут (перевал)

28.

Долинський район

 Долинська ЦРЛ, м. Долина, вул. О.Грицей
29. Вигодська міська лікарня, с. Старий Мізунь
30. Долинська дитяча лікарня, м. Долина,

вул. Аноновича, 23
31. База філії Долинської ДЕД, с. Вишків (перевал)

32.

 Болехівська міська лікарня, м. Болехів,

вул. Коновальця ,2а

33.

 Червоний Хрест, м.Болехів,

вул.Січових Стрільців, 73

34.

 ЗОШ №1, м.Болехів,, вул. Шкільна, 5
35.

Верховинський район

 смт.Верховина, вул. Стуса, 6, Школа-інтернат
36.

Снятинський район

 м. Снятин вул. Стефаника 3, Снятинська районна лікарня
37. смт. Заболотів, вул. Хмельницького, 10, Заболотівська лікарня
38.

Рогатинський район

 м. Рогатин, вул. Чорновола,9,

Рогатинська ЦРЛ (травматологічне відділення)

39.

 смт. Букачівці, вул. Чорновола,44, Букачівська міська лікарня

(хірургічне відділення)

40.

Косівський район

 ЦРЛ, м.Косів, вул..Шевченка

41.

 ЗОШ, с.Яворів

42.

Надвірнянський район

 м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 Надвірнянська ЦРЛ

43.

 смт. Ланчин, вул. Незалежності Ланчинська МЛ

44.

 смт. Делятин, вул.Луги,  Делятинська МЛ

45.

Рожнятівський район

 смт. Рожнятів, вул. Шкільна,17 (Рожнятівська ЦРЛ)

46.

 смт. Брошнів –Осада вул. Незалежності ,16 (Брошнівська міська лікарня)

47.

 смт. Перегінськ вул. Довбуша ,11 (Перегінська лікарня №2)

48.

Коломийський район та

м. Коломия

 смт. Отинія вул.С.Стрілців 5

49.

 смт. Гвіздець вул. Пстрака -7

50.

 м. Коломия, вул.Родини Крушельницьких 26

51.

 смт. Печеніжин вул. Незалежності ,48,  Печеніжинська міська лікарня

52.

 м. Коломия, вул. Петлюри 24

53.

Тисменицький

 м. Тисмениця, вул. Пл. Ринок 30,

Тисменицька міська лікарня

54.

 с. Черніїв вул. Медична 33, Дім перестарілих

55.

 с. Погоня, вул. Шевченка 9а, Дім інвалідів

56.

 смт. Єзупіль вул. Б.Лепкого 29, Єзупільська селищна лікарня

57.

 Галицький район м. Галич, вул. Коновальця, 13

58.

 смт.Більшівці, вул. Тиха, 3, медичний соціально-реабілітаційний відділ

59.

 м. Бурштин, вул. Шухевича, 18, міська лікарня

60.

Городенківський район

 м. Городенка, вул.Винниченка 52

( Городенківський Проф. ліцей( Гуртожиток).

61.

 м. Городенка, вул.Ринкова 1

Городенківська ДЮСШ (гуртожиток).

62.

Тлумацький р-н

 Тлумацька ЦРЛ   м. Тлумач вул. Винниченка 84

63.

 Лікарня смт. Обертин вул. Б.Хмельницького 14а

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