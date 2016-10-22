Список депутатів, які проголосували за підняття собі зарплати до 40 тисяч гривень

У четвер, 20 жовтня, Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект закону про державний бюджет на 2017 рік.

За ухвалення законопроекту №5000 проголосували 245 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з цим документом депутати пропонують уряду в рамках бюджетного процесу переглянути рівень свого фінансового забезпечення. У проекті бюджету народні обранці пропонують підняти собі зарплати до 40 тисяч гривень на місяць.

Список депутатів, які проголосували за підвищення зарплат:

Фракція “Блок Петра Порошенко”

Агафонова Н.В.

Андрієвський Д. І.

Арешонков В. Ю.

Артюшенко І. А.

Белькова А. В.

Білоцерківець Д. А.

Бублик Ю. В.

Валентиров С. В.

Винник В. Ю.

Гончаренко А. А.

Гудзенко в. І.

Демчак Н. Е.

Дехтярчук А. В.

Дмитренко О. М.

Домбровський О.

Дубневич Я. В.

Єфімов М. в.

Заболотний Р. М.

Заліщук С. П.

Іщейкін К. Е.

Кішкар П. М.

Князевич Р. П.

Король В. М.

Курячий М. П.

Лаврик М. І.

Лещенко С. А.

Лопушанський А. Я.

Луценко В. С.

Макар’ян Д. Б.

Мамчур Ю. В.

Мацола Р. М.

Мельниченко Ст. Ст.

Міщенко С.

Найєм М.

Недава А. А.

Онуфрик Б. С.

Паламарчук М. П.

Пацкан Ст. Ст.

Порошенко А. П.

Ревега А. В.

Алексєєв С. А.

Ар’єв в. І.

Бакуменко О. Б.

Березники С. В.

Білозір О. В.

Вадатурський А. А.

Велікіна А. Н.

Герасимов А. В.

Хорват Р. В.

Гриньов І. А.

Давиденко В. М.

Денисенко в. І.

Джемілєв М.

Довбенко М. в.

Дубневич Б. В.

Євлахов А. С.

Жолобецький А. А.

Іонова М. М.

Іщенко В. А.

Кіт А. Б.

Кобцев М. в.

Козир Б. Ю.

Кривенко В. Н.

Куліченко В. І.

Курило в.с.

Кучер М. І.

Лесюк Я. В.

Лівік А. П.

Лубинець Д. В.

Люшняк М. в.

Македон Ю. М.

Матвієнко А. С.

Матузко А. А.

Мельник С. В.

Мельничук В. І.

Мушак А. П.

Негой Ф. Ф.

Немирівський А. В.

Павелко А. В.

Палатний А. Л.

Побер В. М.

Проданий А. П.

Рибак В. П.

Різаненко П. А.

Соловей Ю. І.

Співаковський А. В.

Тіміш В.

Урбанський А. В.

Фриз В. В.

Хлань С. В.

Чепінога В. М.

Черненко А. Н.

Шверк Р. А.

Південця Н.П.

Юринець А. В.

Яницький В. П.

Фракція політичної партії “Народний фронт”

Бабенко В. Б.

Береза Ю. М.

Бондар М. Л.

Бурбак М. Ю.

Васюник В. В.

Висоцький С. В.

Войцехівська С. М.

Геращенко А. Ю.

Гузь В. В.

Дирів А. Б.

Драюк С. Е.

Едаков Я. Ю.

Ємець Л. А.

Заставний Н. Й.

Кадикало Н.А.

Кірш А. В.

Кодола А. Н.

Корчиков Ст. А.

Кремінь Т. Д.

Кривошея Р. Р.

Ксенжук А. С.

Логвинський Р. В.

Лунченко Ст. Ст.

Мепарішвілі Х. Н.

Пинзеник П. В.

Присяжнюк А. А.

Романовський А. В.

Савчук Ю. П.

Соляр В. М.

Тимошенко Ю. В.

Унгурян П. Я.

Федорук М. Т.

Шкварилюк Ст. У

Позафракційні депутати:

Безбах Я. Я.

Герега А. В.

Гопко А. М.

Єднак А. В.

Констанкевич В. М.

Купрій В. М.

Пташник В. Ю.

Супруненко О. В.

Фельдман А. Б.

Шевченко О. Л.

Батенко Т. В.

Геращенко В. В.

Поміщик Ст. Ст.

Дубінін А. В.

Микитась М. в.

Парубій А. В.

Шевченка Ст. Л.

Фракція “Самопоміч”

Маркевич Я. В

Група “Партія «Відродження”

Бельвіль А. Н.

Бондар Ст. Ст.

Гуляєв Ст. А.

Ільюк А. А.

Кіссе А. В.

Кулинич А. В.

Ничипоренко В. М.

Святаш Д. В.

Яценко А. В.

Березкін С. С.

Бобів Б.

Геллер Е. Б.

Зубик Ст. Ст.

Клімов Л. М.

Ланьо М. І.

Остапчук В. М.

Пресман А. С.

Хомутиннік В. Ю.

Шкіря І. Н.

Група «Воля народу»

Бандуров Ст. Ст.

Гіршфельд А. М.

Івахів С. П.

Литвин В. М.

Мельничук С. П.

Москаленко Я. М.

Путівки Ст. Ст.

Поплавський М. М.

Рибчинський О. Ю.

Шаповалов Ю. А.

Довгий А. С.

Лабазюк С. П.

Мартиняк С. В.

Молоток В. Ф.

Пономарьов А. С.

Як повідомлялося, депутати збільшили собі зарплату до 40 тисяч гривень.