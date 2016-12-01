Список аптек у Коломиї, які обслуговують пільговиків, зокрема учасників АТО

В мережі з’явився список аптечних закладів, з якими укладено угоди на обслуговування пільгових категорій населення за рецептами лікарів, в тому числі учасників антитерористичної операції.
Опублікував його голова ГО “Обласна спілка учасників АТО” Андрій Долик, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Медичні заклади, з якими укладена угода, знаходяться за адресами:
Комунальний заклад Коломийської міської ради “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Центральна районна аптека №31, м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 23 тел. (03433)2 08 68
КЗ КРР “КРЦ ПМСД” Центральна районна Аптека №31 м. Коломия вул. Січових Стрільців, 23
тел (03433)2 08 68
Коломийська ЦРЛ Центральна районна Аптека №31 м. Коломия вул. Січових Стрільців, 23
тел (03433)2 08 68