Список аптек у Коломиї, які обслуговують пільговиків, зокрема учасників АТО

В мережі з’явився список аптечних закладів, з якими укладено угоди на обслуговування пільгових категорій населення за рецептами лікарів, в тому числі учасників антитерористичної операції.



Опублікував його голова ГО “Обласна спілка учасників АТО” Андрій Долик, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Медичні заклади, з якими укладена угода, знаходяться за адресами:

Комунальний заклад Коломийської міської ради “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Центральна районна аптека №31, м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 23 тел. (03433)2 08 68

КЗ КРР “КРЦ ПМСД” Центральна районна Аптека №31 м. Коломия вул. Січових Стрільців, 23

тел (03433)2 08 68

Коломийська ЦРЛ Центральна районна Аптека №31 м. Коломия вул. Січових Стрільців, 23

тел (03433)2 08 68