Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи

День Гі́дності та Свобо́ди відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року). 13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи.

Свято встановлене “з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору…”, інформує Дзеркало Коломиї.

Як “Дзеркало” повідомляло раніше, сьогодні у Коломиї відбудуться наступні заходи:

о 13:00 годині – панахида та покладання квітів біля пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні і Героям АТО на площі Відродження;

о 14:00 годині – вечір пам’яті “Українці – нація нескорених” в міському палаці культури “Народний дім”.

Запрошуються коломияни та гості міста.