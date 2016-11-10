Сьогодні “Укрзалізниця” запустить мобільну версію сайту з продажу квитків

У четвер, 10 листопада ПАТ “Укрзалізниця” запускає мобільну версію веб-сайту з продажу залізничних квитків.



Про це у Facebook повідомив голова ПАТ “УЗ” Войцех Балчун, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Стартуємо сьогодні. Близько 14:00. З невеликою, але корисною опцією, яка стане в нагоді користувачам смартфонів, які планують поїздки потягами “Укрзалізниці”. Запускаємо мобільну версію нашого сайту з продажу квитків і рухаємося до мобільного додатку” , – написав Балчун.

За його словами, це універсальна мобільна версія сайту для смартфонів під будь-яку операційну систему. Відтепер, маючи смартфон, буде зручніше замовити квиток і оплатити його банківською карткою.

“Розраховуємо, що цей крок схвалять пасажири “Укрзалізниці”, які цінують свій час і активно використовують смартфони для вирішення різних повсякденних завдань. Сподіваємося, що це – ще один стимул для користувачів звернутися до нашого сайту, позбутися черг і знизити навантаження на каси. А головне – заощадити кошти і час, яке, як відомо, теж гроші”, – додав він.