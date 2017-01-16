Сьогодні українці вшановують День пам’яті “кіборгів”

16 січня Україна вшановує пам’ять “кіборгів”, які загинули внаслідок підриву терміналу Донецького аеропорту 19 та 20 січня 2015 року.
Тоді Україна втратила п’ятдесят одного захисника -“кіборга”, які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові.
“Вечір пам’яті останніх захисників ДАП “Легендарні герої -“кіборги”, започаткований родинами загиблих героїв, насамперед Іриною Зубковою, сестрою Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, ім’я якого президент України Петро Порошенко 30.12.2015р. присвоїв 90-му окремому аеромобільному батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних Сил України.
Кіборги вистояли, не вистояв бетон…
Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за Україну!
Нижче подаємо інтерв’ю з 22-річним кіборгом з Коломийщини, яке раніше було опубліковане у нашому виданні:
http://dzerkalo.media/geroyi-ato-z-kolomiyshhini-pekelniy-tizhden-snaypera/